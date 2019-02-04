Menderes'teki Deve Güreşlerine Binlerce Kişi Katıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Menderes Deve Güreşleri Festivali, on binin üzerinde vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

İzmir'in Menderes ilçesinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Menderes Deve Güreşleri Festivali, on binin üzerinde vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.



Menderes Belediyesi'nin, Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği ile birlikte düzenlediği 4. Menderes Deve Güreşleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen festivalde, develerin kıyasıya bir rekaberi vardı. Çileme Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda gün boyu süren festival alanı sabahın erken saatlerinde itibaren doldu. Vatandaşlar hem piknik yaptı hem de festival keyfini doyasıya yaşadı. Festivale, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de katıldı.



Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, festivalde kardeşlik tablosu yaşandığını belirterek, "5 yıl önce size söz vermiştik. Kimseyi ayırmadan Menderes'te kardeşlik tablosunu tesis edeceğimizi söylemiş, sizlerle bir ve beraber olmak istiyoruz demiştik. Deve güreşleri festivalimizde sağcıyla, solcuyu aynı masada oturtmayı başardık. Aynı festivalde birlikte oynamayı başardık; ne mutlu bize. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi.



Menderes'te ki birlik ve beraberlik havasının bozulmaması gerektiğini kaydeden Başkan Soylu, "Yörüğe sahip çıkan, bu memleketin insanını ayırmadan gece gündüz durmadan sizin için çalışan, sizin içinizden biri olan bu kardeşinize sahip çıkın. Bu hızını almış hizmet kervanını durdurmayalım. 5 yıldır Menderes'in nereden nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Gece gündüz sizin için çalıştık. Şimdi diyorlar ki biz Menderes'te hiç kimseyi ayırmayacağız. Biz bu memlekette 30 bin insanımıza evde sağlık hizmetlerimizi götürdük. Bizi aradıkları vakit; sen CHP'li misin, sen MHP'li misin, sen AK Parti'li misin demedik. Biz 'yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz' dedik ve tüm hemşehrilerimize hizmet ettik, tamamına sahip çıktık. Camilerimize ne hizmet ettiysek, ne yaptıysak alevi kardeşlerimizi de kırmadık. Yıllardır bekledikleri cemevini biz yaptık; yani biz kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık, bir olduk, beraber olduk.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi'nin yörük evladı olduğunu belirten Başkan Soylu, "Denizli'yi Denizli yapan, bakanlığı döneminde Türkiye'yi ekonomide en süt seviyeye çıkaran, ihracat rekorları kıran büyükşehir belediye başkan adayımız Nihat Zeybekçi'ye desteklerinizi istiyorum. Gelin İzmir'e çağ atlatalım" dedi.



Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise konuşmasında Başkan Soylu'ya Yörük kültürüne sahip çıktığı için teşekkür etti.



Soylu ve Zeybekçi'ye destek istedi



AK Parti İzmir Milletvekili Atilli Kaya da, Menderes'in Bülent Soylu döneminde çağ atladığını belirterek, "Menderes'in alt yapı, üst yapı, trafik, ulaşım, yeşil alan ve genel iktidar eliyle yapılması gereken hizmetlerini çıktı bir yiğit kardeşimiz, sizin içinizden çıkmış bir Yörük kardeşimiz Bülent Soylu halletti. İzmir'in gittiğimiz her noktasında büyük bir övgüyle bahsedilen hizmetleriyle, yaptıklarıyla hepimizin göğsünü kabartan Bülent Soylu kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hepinizi Bülent Soylu ile durmak yok yola devam demeye davet ediyorum. Menderes'in kaderine nasıl ki bir Yörük evladı belirlediyse İzmir'de de değerli bakanımız bir Yörük evladı büyükşehir belediye başkan adayımız Nihat Zeybekçi de inşallah 1 Nisan'dan sonda İzmir'in sorunlarının hepsinin altından kalkacak. Sizleri terörün partisiyle ittifak yapanların adayına değil, İzmir'in evladına, yörük evladına Nihat Zeybekçi'ye destek olmaya çağırıyorum. İzmir efesiz olmaz, İzmir zeybeksiz olmaz, İzmir Zeybekçi'siz olmaz" dedi.



"İzmir'in gönlünü yapmaya geldim"



Yunus Emre'nin sözüyle konuşmasına başlayan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de, "Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir biz gönüller yapmaya geldik. İzmir'in gönlünü yapmaya geldik. İzmir'i inşallah layık olduğu o 21'nci yüzyılın şehri yapmaya geldik. Aziz millete hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu bilerek çalışıyorum. Allah rızası için oyunuzu AK Partiye, CHP'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye vermeyin. Oyunuzu kendinize verin, oyunuzu İzmir'e verin, oyunuzu Menderes'e verin, oyunuzu çocuklarınız geleceğine verin. Ülkenin geleceğine verin. Bugün bir partiyi bomba yüklü bir araç haline getirip de Türkiye'nin fay hatlarına doğru göndermeye çalışanlara dikkat edin. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Menderes meydanında ve Konak meydanında o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye, Türkiye'ye güneşin İzmir'den doğuşunu seyredecek" diye konuştu. - İZMİR

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