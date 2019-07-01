Son Dakika Haberleri: Menderes'teki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi
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Menderes'teki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, ilk belirlemelere göre, elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangınında kül olan 5 hektarlık bölge, havadan görüntülendi.

Menderes'teki yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, ilk belirlemelere göre, elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangınında kül olan 5 hektarlık bölge, havadan görüntülendi. Yeşil dokunun yok olmasına neden olan ve tatilcilerin kaldığı otellerin sınırlarına dayanan yangının tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı.
Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, 'oteller bölgesi' olarak bilinen yerde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe Oteli'nin karşısındaki ormanlıkta, ilk belirlemelere göre, elektrik tellerinin birbirine sürtmesinden kaynaklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Tatilcilerin konakladığı, alevlerin tehdidi altındaki oteller, tahliye edildi. Yangın, Menderes Belediyesi ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu, uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Tatilcilerin konakladığı otellere kadar uzanan yangında, ekiplerin söndürme çalışması sonucu can kaybı olmadı.
Yangının söndürülmesinin ardından güneşin doğmasıyla alevlerin sardığı bölge, bu sabah DHA ekibince havadan drone ile görüntülendi. Bölgedeki yeşil ağaçların, kül olduğu görüldü.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
Menderes, İzmir, Güncel
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