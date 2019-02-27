Menderes'teki Yeni Hizmetle Anlık İletişim

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak adına WhatsApp iletişim hattı kuruldu.

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak adına WhatsApp iletişim hattı kuruldu.



Menderes Belediyesi, vatandaşların istek ve taleplerine daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek adına WhatsApp iletişim hattını kurdu. 'WhatsApp Menderes' adıyla hizmete giren uygulama için vatandaşların, 0530 708 47 47 numaralı telefona öneri ve taleplerini, karşılaştıkları sorunları da mesaj ve fotoğraf olarak iletebileceği belirtildi.



Telefona gelecek mesajlara WhatsApp Menderes ekibi tarafından kısa sürede dönüş sağlanacak. Dört kişiden oluşan ekip, konuyla ilgili belediye birimleriyle irtibata geçerek öneri ve talepleri cevaplayacak.



Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Halka rağmen değil, halkla bir yönetim anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. WhatsApp Menderes uygulamamız ile artık vatandaşlarımız anlık olarak belediyemize ulaşım sağlayabilecek. WhatsApp iletişim hattı sayesinde, hem vatandaşlarımıza daha kolay iletişim kuracağız hem de talep ve önerileri en kolay yoldan çözüme kavuşturacağız" dedi. - İZMİR

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