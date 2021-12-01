Menderes'ten Almanya'ya Uzanan Kardeşlik - Son Dakika

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Avrupa'da yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak Ekim ayında Menderes Belediyesi ile Almanya'nın Troisdorf Belediyesi arasında Almanya'da imzalanan ve başta kültür olmak üzere birçok alanda iş birliklerini içeren kardeş şehir protokolüyle ilgili bilgi verdi.

"Sosyal ve kültürel projeler hayat bulacak"

Kardeş şehir projesinden beklentilerini anlatan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Bu projenin hayata geçirilmesi için çok büyük katkı sağlayan Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Zorlu'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten onun emekleri bu proje için çok önemliydi. Biz de Menderes olarak Ekim ayında Almanya'ya giderek Troisdorf Belediye Başkanı Alexander Biber ile kardeş şehir protokolümüzü imzaladık. Bu proje ile iki ilçe arasında kültür alışverişi olacak. Oradaki üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimiz ve tüm bölge halkı Menderes'imize gelsin, buradaki arkadaşlarımız da oraya gitsin. Biz Almanya'da ki projeleri Menderes'te hayata geçirelim. Bizim yapmış olduğumuz projelerde Almanya'da hayata geçsin. Önemli olan sosyal ve kültürel projelere iki ülke arasında dayanışma ruhuyla hayata geçirmek" dedi.

İki ülkede iki ilçenin isimleri olacak

Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Zorlu'nun Troisdorf'ta bir sokak veya meydana Menderes adının verileceğini açıklamasının mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Kayalar, "Güzel ilçemiz Menderes'in isminin Almanya'da bir sokak veya meydana verilecek olması çok mutlu edici. Biz de Menderes Belediyesi olarak bir cadde veya meydana Troisdorf'un adını vereceğiz. Bu kardeşliği uzun yıllar sürdürüp yaşatmayı düşünüyoruz" dedi.

Proje toplantısı Haziran'da

Başkan Kayalar'ateşekkür eden Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Zorlu ise, " İki belediye arasında gerçekleşen protokole Menderes Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kayalar'ın katkı sunması önemli. Kendisine bu projeye sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Sayın başkanın elinden geleni yapacağına yürekten inanıyorum. Haziran ayında kendileriyle yeniden bir araya geleceğiz. İki ilçe arasında gerçekleştireceğimiz projeleri görüşeceğiz" dedi.