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Menderes Türel'in acı günü

9 dakika önce

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Menderes Türel'in acı günü, System.String[]
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türel, annesinin vefatına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım annem Serçin İnci Türel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Antalya, Menderes Türel, Güncel
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