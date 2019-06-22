Menderes Türel'in acı günü
9 dakika önce
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Eski Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in annesi Serçin İnci Türel (81), bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türel, annesinin vefatına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım annem Serçin İnci Türel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın Muratpaşa
Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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