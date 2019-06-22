Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel
'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi
eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa
Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
- Antalya
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