Menderes Türel, Kendisinin ve Eşinin Mal Beyanını Açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve kendisinin mal beyanını resmi internet sitesinden açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve kendisinin mal beyanını resmi internet sitesinden açıkladı.



Türel, eşi ve kendisine ait mallara yönelik resmi internet sitesinde sahip olduğu mallara yönelik açıklamada bulundu. Menderes Türel'in açıkladığı beyan şu şekilde:



"Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, Kepez Başköy Mahallesi 29 dönüm arazi, Ankara Oran'da 3+1 daire, İleri Gazetecilik ve Matbaacılık LTD yüzde 5 hisse, nakit 221 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 755 bin lira"



Ebru Türel adına yapılan mal beyanı ise, "Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, nakit 355 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 407 bin lira, ziynet eşyası 250 bin lira" - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı

Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü

3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı

Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var