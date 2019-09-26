Menderes ve Beydağ'da uyuşturucu operasyonları

İzmir'in Menderes ve Beydağ ilçelerinde uyuşturucu ticaret yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 44 kilogram kubar esrar, 12 kök kenevir ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesinde Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alana kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekiplerin arazide yaptığı çalışmada, naylon üzerine kuruması için bırakılmış 40 kilogram kubar esrarın bakımını yapan A.K ve R.Ö suçüstü yakalandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi suh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beydağ'daki oprasyon

Beydağ ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Belirlenen ikamete operasyon yapan ekipler, 12 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu ve 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K ve H.S gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.