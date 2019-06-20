Son Dakika Haberleri: Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı

34 dakika önce

İZMİR'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, 69 kaçak göçmen yakalandı.

Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, 69 kaçak göçmen yakalandı.
Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında dün bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 17'si erkek, 8'i kadın, 15'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün Sahil Güvenlik uçağı tarafından Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik botla ilerleyen bir kaçak grubu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 17'si erkek, 4'ü kadın, 8'i çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda yakalanan toplam 69 kaçak göçmen, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
İzmir, Dikili, Menderes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor Cezaevinden izinli çıkan saldırgan, eski eşi ile eski baldızına kurşun yağdırdı İş adamı gece kulübünde karşılaştığı karısını ve arkadaşını darp etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]