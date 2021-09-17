Menderes, Zorlu ve Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında anılıyor - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Yılmaz Şahin, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının 60. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, demokrasiye ve milletin iradesine düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbenin 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirildiğini bu dönemin Türkiye'de darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını anımsattı.

27 Mayıs Askeri Darbesi ile birlikte Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladının yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakıldığını ifade eden Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür. 1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iade-i itibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir."???????