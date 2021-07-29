Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika

Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı.
Aybastı ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'nda bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışma yapıldı.
Bu kapsamda tespit edilen kaçak yapılar, iş makineleriyle yıkıldı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem doğasıyla Perşembe Yaylası'ndaki menderesleri gelecek kuşaklara aktarmamız gerek. Yaylalarımızda görüntü kirliliğine ve kaçak yapılaşmaya izin yok." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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