Mendil kapmaca ve seksek Türkiye şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mendil kapmaca ve seksek Türkiye şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Mendil kapmaca ve seksek Türkiye şampiyonları belli oldu

7 saat önce

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ÇOSKF) tarafından düzenlenen Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca ve Seksek Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Mendil kapmaca ve seksek Türkiye şampiyonları belli oldu, System.String[]

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ÇOSKF) tarafından düzenlenen Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca ve Seksek Şampiyonası'nın kazananları belli oldu. Kadıköy'de gerçekleşen şampiyonada çocukların kıyasıya rekabeti beğeni alırken, Üsküdar Kaymakamının çocuklarla seksek oynaması renkli görüntüler oluşturdu.


ÇOSKF tarafından düzenlenen, Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca ve Seksek Şampiyonası Caferağa Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya Mardin, İzmir, Şırnak, İstanbul ve Diyarbakır illerinde 5 takım katıldı. 5 ilin şampiyonlarının katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa verildi.


Kaymakam seksek oynadı


Şampiyona sonrasında madalyalarını öğrencilere veren Kadıköy Kaymakamına vekaleten Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, öğrencilerle seksek oynadı. Kaymakam Demiryürek'in seksek oynaması renkli anlara sahne oldu. Turnuvada yarışan çocukların aileleri de tribünden tezahürat yaparak destek oldu. Kupa töreninin ardından bütün öğrenciler halay çekerek kutlama yaptılar.


"Çocuklarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz"


Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, "Bugün burada Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Şırnak, Mardin, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Şampiyonları geldi. 3 gün burada kıyasıya mücadele ettiler. Şu anda da şampiyonlar belli oldu. Onların mutluluğu her şeyin üstündedir diyoruz. Biz de bunu farkındayız. Çocuklarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 5 ilde 100 çocuk katıldı. Seksek oynadılar, mendil kapmaca oynadılar. Asıl amacımız bu çocuklarımızı Mardin'den, Diyarbakır'dan İstanbul'a getirmekti. Buradaki kardeşleriyle de onları kaynaştırmaktı. Çok güzel 3 gün geçirdiler. Bugün de son günleri çok mutlular" dedi.


Dereceye giren öğrenci Esma Caner ise, "Buraya Şırnak'tan geliyoruz. Buraya geldiğimiz günden beri 4 gündür buradayız. Yarışmalarda 3'üncü olduk. Buraları gezdik, gördük, tanıdık. Eğlendik, yeni arkadaşlar tanıdık. Bu şekilde 4 günümüzü böyle geçirdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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