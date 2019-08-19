Mendil kutusuna gizlenmiş eroin ele geçirildi
1 saat önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri, bir şüpheli üzerinde ıslak mendil kutusuna gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirdi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:08 Kaynak: AA
'nin Sarayköy
ilçesinde polis ekipleri, bir şüpheli üzerinde ıslak mendil kutusuna gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirdi.
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.
İlçe merkezinde kimlik kontrolü yapan polis, bir zanlının üzerinde ıslak mendil kutusu içerisine gizlenmiş halde 20 gram eroin buldu.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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