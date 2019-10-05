Son Dakika Haberleri: Mendil paketinden uyuşturucu çıkan türkmenistanlı zanlı tutuklandı
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Mendil paketinden uyuşturucu çıkan türkmenistanlı zanlı tutuklandı

35 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan Türkmenistan uyruklu Arslan Geldıyev, bisikletinin sepetindeki ıslak mendil paketinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı.

Mendil paketinden uyuşturucu çıkan türkmenistanlı zanlı tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, jandarma tarafından  durdurulan Türkmenistan uyruklu Arslan Geldıyev, bisikletinin sepetindeki ıslak mendil paketinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 Ekim Perşembe günü Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaptıkları kontrolde, bisiklete binen Türkmenistan uyruklu Arslan Geldıyev'yi 'şüphe' üzerine durdurdu. Geldıyev'in paniklemesi üzerine jandarma bisikletin sepetindeki ıslak mendil paketini açtı. Pakette satışa hazır 110'ar gramlık 31 paket skunk ve 3'er gram 2 paket Afgan sakızı ile uyarıcı madde ele bulundu.
Gözaltına alınan Arslan Geldıyev, sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Türkmenistan, Jandarma, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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