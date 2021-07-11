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MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ - Son Dakika

MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ

11.07.2021 10:30

ANTALYA'da Köprüçay'ın denize döküldüğü alanda Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün 2018 yılında yaptığı ve bu yıl da uzattığı mendirek nedeniyle, kumsalın doğu tarafında 100 metreden başlayıp 10 metreye kadar erozyon oluştuğu ve daralma yaşandığı tespit edildi.

ANTALYA'da Köprüçay'ın denize döküldüğü alanda Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün 2018 yılında yaptığı ve bu yıl da uzattığı mendirek nedeniyle, kumsalın doğu tarafında 100 metreden başlayıp 10 metreye kadar erozyon oluştuğu ve daralma yaşandığı tespit edildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Buradaki daralma da hayvanların (Caretta caretta) çok yan yana, sık sık yuva yapmalarına, bir önceki hayvanın yuva yaptığı yerin, bir sonraki yuva yapan hayvan tarafından dağıtılmasına neden oluyor dedi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinin denize döküldüğü alandaki sınırı olan Köprüçay'ın denizle buluştuğu noktada yapılan mendireğin, sahilin doğu tarafında ciddi bir erozyon oluşturduğunu belirledi. EKAD tarafından hazırlanan rapor, kumsalın Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle ilgili kurum Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunuldu.

UYDU FOTOĞRAFLARIYLA DARALMAYI GÖSTERİYOR

'Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalındaki Köprüçay ağzında 2018 yılında yapılan mendireğin kumsal üzerindeki etkileri' başlıklı raporda, iki yılda kumsal üzerindeki olumsuz etkiler ortaya konuldu. Raporda, kumsalın 2018 öncesindeki yıllardaki genişliği, 2018 yılında mendirek inşa edilmesiyle 2019 ve 2020 yıllarında kumsalın hızla yok olduğunu gösteren uydu fotoğraflarına da yer verildi.

MENDİREK CİDDİ EROZYONA NEDEN OLUYOR

Mendirek inşası sonrasında kumsalın doğu kısmında yaşanan erozyonla ilgili bilgi veren EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, 2018 yılında bu kumsal daha genişti. Nedeni de gayet açık ve net, Köprüçay ağzına yapılan mendirek. Onun büyük etkisi var, bu kumsalda ciddi erozyonlara neden oldu dedi.

TEKNİK RAPOR HAZIRLANDI

2018 yılında mendirek inşası başladığında erozyona ve deniz kaplumbağalarının da bölgedeki en çok yuva yaptığı bu alanın daralmasına sebep olacağı yönündeki uyarılarını hatırlatan Dr. Canbolat, 2018 yılının temmuz- ağustos aylarında inşa edildi. O zaman uzunluğu 90-100 metreydi, bu yıl geldiğimizde biraz daha uzatılmış. Tabii bunun nasıl bir etkisi olacağını, bu yıl ve önümüzdeki yıl daha rahat göreceğiz. Bu konuda bir rapor hazırlayıp Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Hazırladığımız teknik rapora göre yetkililerin çözüm önerilerini bekliyoruz diye konuştu.

KUMSALDAKİ DARALMA 100 METREYİ BULDU

Yaptıkları teknik ölçümlere göre mendireğin yapıldığı Köprüçay'ın doğu kısmındaki kumsalda daralma olduğunu belirten, mendireğin batı tarafındaki kumsalda ise biraz genişleme olduğunu açıklayan Dr. Canbolat, Ama batı kısmında genişleme, doğu tarafındaki daralma kadar fazla değil. Mendireğin başladığı çay ağzında 2020 yılı ekim ayında yaptığımız ölçümlere göre doğu tarafındaki kumsalda 100 metreden başlayıp, 1 kilometre boyunca doğuya doğru 90-80-70-60 metrelere ve 1 kilometrelik uzaklıkta da 10 metrelik daralma var. Bu çok yüksek bir rakam, yani iki yılda bu seviyede kumsalın erozyona uğraması çok önemli bir sorun dedi.

CARETTALAR YUVA YAPMAKTA ZORLANIYOR

Kumsalın erozyona uğramasının ortaya koyacağı etkileri de anlatan Dr. Canbolat, Bu durumun şöyle bir önemi var bizim için, bu alan oldukça yoğun yuvalama yapılan bir bölgeydi. Köprüçay'ın doğu ve batısındaki 1'er kilometrelik alan yılda en az 1000 yuvanın yapıldığı alan. Buradaki daralma da hayvanların (Caretta caretta) çok yan yana, sık sık yuva yapmalarına, bir önceki hayvanın yuva yaptığı yerin, bir sonraki yuva yapan hayvan tarafından dağıtılmasına neden oluyor. Sahil ciddi ölçüde daraldığı için hayvanlar yuva yapmakta zorlanmaya başlıyor. Kumsal da sürekli erimeye ve kıyı çizgisi dediğimiz çizgi, dalgaların olduğu alan, karaya doğru ilerlemeye devam ediyor diye konuştu.

MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ
MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ

Devlet Su İşleri, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MENDİREK NEDENİYLE CARETTA KUMSALI 100 METRE ERİDİ - Son Dakika


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