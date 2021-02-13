"Mendırman Celaleddin" yarın Özbekistan izleyicisiyle buluşacak - Son Dakika

Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını konu alan "Mendırman Celaleddin/Ben Celaleddinim" dizisinin ilk bölümü, yarın Özbekistan'da yayınlanmaya başlayacak.

Yapımcılığı ve proje tasarımı "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen, Türk-Özbek ortak yapımı dizinin ilk bölümü, yarın Özbekistan Milly TV'de yayınlanacak.

Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup ederek, "Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden" olarak anılan Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan dizi, Türkiye ve Özbekistan'ın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gösterilecek.

Türk ve Özbek oyuncular rol alıyor

Dizinin genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerisi Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasından tanınmış oyuncuların yer aldığı dizide, Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu rol alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Türkiye'den de Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın gibi isimler bulunuyor.

Uluslararası dijital efekt ekibi görev aldı

Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı "Mendırman Celaleddin" dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı.

Özel efektleriyle uluslararası alanda dikkati çeken projede "Aslan Avı" sahnesinin animasyonları 5 ayda tamamlandı.

Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında 6 ay eğitim aldı.

13. yüzyıl Özbekistan'ı inşa edildi

Hazırlık süreci 2 yıl süren dizi için 300 kişilik sanat ve dekor ekibi 300 dönüm arazi üzerine kurulu Bozdağ Film Platosu'nda 13. yüzyıl Özbekistan'ının mekanlarını inşa etti.

Dönemin Ürgenç kentinin çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildiği platodaki Sultan Alaeddin Sarayı ise taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusuyla 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda tamamlandı.

Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan Obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri ise Aksaray'daki Ihlara ve Kapadokya vadilerinde yapıldı.

Dizide kullanılan aksesuar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, 100 bin metre kumaş kullanılarak 1500 kostüm dikildi.

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alıyor

Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi, kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

Dizide Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini savunmayı görev edinen Celaleddin, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı Kutlu Bike'yi de Ürgenç'e getiriyor.