Menekşe Halk Plajı'nda endişelendiren kalabalık - Son Dakika

Menekşe Halk Plajı'nda endişelendiren kalabalık
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılırken, vatandaşlar Menekşe'deki halk plajına akın etti.
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılırken, vatandaşlar Menekşe'deki halk plajına akın etti. Plajdaki kalabalık drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs sürecinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Salgındaki günlük vaka sayıları bin kişinin üzerinde çıkmaya devam ederken, sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar izin günlerinde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Halk Plajı'na akın etti. Plajda yoğun kalabalık oluştu. Vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalık drone ile havadan da görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:27 Kaynak: İHA
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