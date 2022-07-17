Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı - Son Dakika
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Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı

17.07.2022 16:06

Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı.

Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde büyük bir yoğunluk gözlendi. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken bazıları da kumda, çimenlerde oturdu; ailesiyle birlikte piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı'nın tıklım tıklım dolup taştığı anlar havadan dronela görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Küçükçekmece, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı - Son Dakika
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