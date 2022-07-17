Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde büyük bir yoğunluk gözlendi. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken bazıları da kumda, çimenlerde oturdu; ailesiyle birlikte piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı'nın tıklım tıklım dolup taştığı anlar havadan dronela görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Küçükçekmece, Genel, Son Dakika

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