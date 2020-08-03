MENEKŞE PLAJI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) MENEKŞE PLAJI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda aldı. Tıklım tıklım dolu olan sahil drone ile havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde Küçükçekmece'deki Menekşe Plajına akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin Menekşe Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Plajda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Sahildeki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.