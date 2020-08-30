Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda pazar günü yoğunluğu yaşandı. Vaka sayılarındaki artışlara rağmen sahildeki görüntü dikkat çekti.

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyip sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi yine Menekşe Plajı oldu. Plaja akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Havadan görüntülenen Menekşe Plajı'nda vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak yüzdüğü, güneşlendiği görüldü. Vaka sayılarındaki artışa rağmen sahilin son derece kalabalık olması dikkat çekti. Sahildeki tehlikeli görüntü acaba virüs unutuldu mu dedirtti. - İSTANBUL