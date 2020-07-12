MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Plajdaki kalabalık, havadan da görüntülendi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün, en yoğun günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Plajda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.