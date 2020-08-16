MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

MENEKŞE PLAJI'NDAKİ HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Rüzgarlı havaya rağmen plajı dolduranların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:27
Kaynak: DHA
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