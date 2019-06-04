Menekşe plajında bayram yoğunluğu
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece
'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu. Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi. Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler. Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı. Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı.
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