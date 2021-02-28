Menekşe Sahili martılara kaldı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Menekşe Sahili martılara kaldı. Sahili mesken edinen martıların uçuşu görsel şölen oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle İstanbul genelinde sessizlik hakim olurken, Florya'daki Menekşe Sahili de boş kalan yerlerden biri oldu. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalık olmasıyla bilinen sahil, martılara kaldı. Sahili mesken edinen martılar, renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan martıların uçuşu ise görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL