Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika
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Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

05.06.2022 15:01

Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu Küçükçekmece Menekşe Sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında küçük bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki Elfida isimli çocuk ailesine teslim edildi.

Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika
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