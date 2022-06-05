Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında küçük bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki Elfida isimli çocuk ailesine teslim edildi.
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