Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında küçük bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki Elfida isimli çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika

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