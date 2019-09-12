Son Dakika Haberleri: Menekşe sahilinde korkutan tekne yangını
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Menekşe sahilinde korkutan tekne yangını

1 saat önce

Florya Menekşe sahilinde bağlı halde olan bir tekne alev alev yandı.

Menekşe sahilinde korkutan tekne yangını, System.String[]

Florya Menekşe sahilinde bağlı halde olan bir tekne alev alev yandı. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Florya Menekşe sahilinde bağlı halde olan bir teknede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bağlı olan tekneden henüz bilinmeyen bir nedenden art arda 3 patlama sesi geldi. Patlama sesinin ardından tekne alevler içinde kaldı. Vatandaşlar diğer tekneler zarar görmesin diye alev alev yanan teknenin ipini çözdü. Tekne rüzgarın da etkisiyle sahilin ortasına sürüklendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine sahil güvenlik ekipleri de destek oldu. Yangın sonrası teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

(İHA)ı

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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