Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı

Menekşe Yaylası\'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı
Son Güncelleme: 18.01.2021 05:29

İSTANBUL'da kısıtlamadan kaçarak günübirlik çıktıkları Kocaeli'nin Menekşe Yaylası'nda yoğun kar yağışının etkisiyle mahsur kalan 8 kampçı mahallelinin yoğun çalışması sonucu 11 saat sonra kurtarıldı.

İSTANBUL'da kısıtlamadan kaçarak günübirlik çıktıkları Kocaeli'nin Menekşe Yaylası'nda yoğun kar yağışının etkisiyle mahsur kalan 8 kampçı mahallelinin yoğun çalışması sonucu 11 saat sonra kurtarıldı. Kampçıları mahalle yolu açılana kadar misafir edeceklerini belirten Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, "Traktör yardımıyla 8 kampçıyı ve araçlarını kurtardık, zaten kaybolmaları gibi bir durum söz konusu da olmadı. Çok şükür yaralı veya olumsuz bir durum yaşanmadı. Kampçıların durumu iyi." dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin Menekşe Yaylası mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde kısıtlamadan kaçmak için Kocaeli'nin Menekşe Yaylası'na çıkan 8 arkadaş burada kamp kurdu. Bölgede öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanan kampçılar araçlarının kara saplandığını fark etti. Kampçılar, kısıtlama saatlerinde ceza almamak için jandarma yerine, bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Kırıntılı Mahallesi Muhtarı Mahmut Demirtaş'ı arayarak yardım istedi. Durumu jandarma ekiplerine bildiren Demirtaş mahalleliden bir ekip oluşturdu. Menekşe Yaylası'na traktörleriyle çıkan mahalleli mahsur kalan 8 kampçıyı ve 2 aracı kurtararak Kırıntılı Mahallesi'ne getirdi.

Kırıntılı Mahallesi Muhtarı Mahmut Demirtaş, mahsur kalan 8 kişinin dağcı olmadığının altını çizerek "Kampçılar bizimle iletişime geçerek durumu anlattı. Biz de jandarma ekiplerinin bilgisiyle mahalleliden bir ekip oluşturarak bölgeye gittik. Dağcı olmadıkları için iklim şartlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilememişler. Traktör yardımıyla 8 kampçıyı ve araçlarını kurtardık, zaten kaybolmaları gibi bir durum söz konusu da olmadı. Çok şükür yaralı veya olumsuz bir durum yaşanmadı. Kampçıların sağlık durumu iyi." dedi. Jandarma köye intikal edebilmek için iş makineleri yardımıyla Kırıntılı Mahallesi yolunun trafiğe açılmasını bekliyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menekşe Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 11 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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