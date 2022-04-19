Meneme'de fay zonu incelendi - Son Dakika

Meneme'de fay zonu incelendi

Son Güncelleme: 19.05.2022 11:12

Menemen Belediyesi, olası bir deprem riskine karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte 19 mahallesini etki sahasına alan Menemen fay zonunu inceledi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Altyapı, üstyapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Menemen Belediyesi, kenti ve kent sakinlerini olası bir deprem riskine karşı hazırlamak ve hazırlanmak için, 1 yıl önce 19 mahallenin imar planlarına esas çalışmalar doğrultusunda jeolojik-jeoteknik etüt faaliyetlerine başladı. Belediyenin bu konuda uzman personelleri, akademisyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen bu çalışmayla, Menemen sınırları içerisindeki fay hatlarının varlığı ile bu faylardan birinin harekete geçmesi durumunda çevresine verebileceği hasar seviyesini incelendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin hayatımızın bir gerçeği olduğunu ifade edenBaşkan Vekili Pehlivan, "Yaşadığımız kent 1. derece deprem riski altında bir bölge. Doğal afetlerin ne zaman olabileceğini önceden bilemeyebiliriz. Ancak bir erken tanı ışığında hazırlıklarımızı yapıp önlemlerimizi alabiliriz. Menemen Belediyemiz, vatandaşlarımızı olası bir deprem riskine karşı 'Güvende miyiz?' sorusunu gidermek için, geçtiğimiz yıl 19 mahallemizde imar planına esas alarak, etüt çalışmaları ve fay araştırmalarına başladı. Belediyemizin konu ile ilgili uzman personelleri, akademisyenler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, fay hatlarının varlığı ile bu faylardan birinin olası bir hareketiyle kentimize verebileceği can ve mal kaybı seviyesini tespit ediyor. Elde edilecek bu hayati veriler ışığında kentleşme çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bugün ekiplerimizle birlikte sondajları ve jeofizik çalışmaları tamamlanan bu mahallelerimizin, fay raporlarının hazırlanması sürecini de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

'KENT AFET GÖNÜLLÜLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Belediye bünyesinde Menemen Arama Kurtarma Birimini de kurduklarını hatırlatan Pehlivan, "Bizler doğal afet gerçeğinden yola çıkarak, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Birimi ve yetiştireceğimiz Kent Afet Gönüllüleriyle çaresiz olan değil, çarenin kendisi olmaya aday bir kent olacağız" diye konuştu.

Saha çalışmaları tamamlanan lokasyonlara ait raporlama çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Meneme'de fay zonu incelendi - Son Dakika
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