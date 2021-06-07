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Menemen 30 Gün Daha Kaybetmesin - Son Dakika

Menemen 30 Gün Daha Kaybetmesin

07.06.2021 10:21
Menemen 30 Gün Daha Kaybetmesin, System.String[]

Millet İttifakı Meclis üyeleri, önergenin daha açık olmasını ve hukuk komisyonuna sevk edilmesini isteyerek ret oyu verdi.

Millet İttifakı Meclis üyeleri, önergenin daha açık olmasını ve hukuk komisyonuna sevk edilmesini isteyerek ret oyu verdi. Menemen'e hizmet noktasında araçlara acil ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aydın Pehlivan ise, "Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir 30 gün daha Menemen halkı kaybetmesin" diyerek önergeyi oylamaya sundu. Önerge oy çokluğuyla meclisten geçti.

Menemen Belediyesi Haziran ayı olağan Meclis oturumu gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan yönetiminde gerçekleştirilen oturuma Belediye Meclis Salonu ev sahipliği yaptı.

Meclis gündeminde yer alan komisyonlardan oy birliği ile gelen raporda, "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı ve Belediye Başkan Vekili'ne yetki verilmesi" maddesi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

'KOMİSYONDA EVET, MECLİSTE RET'

Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, CHP Grubu olarak ilgili maddeye 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi. Belediyenin araçlara ihtiyacı olduğunu bildiklerini ifade eden Yılmaz, "Fakat söz konusu raporda, yelpaze geniş tutulmuş. Araçların cinsini ve miktarını bilmediğimiz için ret oyu vereceğiz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Halil Akbulut, "Araç alımı ile ilgili maddede yer alan 'şartlı bağış' ve 'şartsız bağış' ibaresinin daha ayrıntılı alınarak meclise sunulmasını isterdik. Marka, model, tip gibi ayrıntılar da olmadığı için bu önergeye 'hayır' diyeceğiz" diye konuştu. Millet İttifakı üyeleri, maddenin hukuk komisyonuna sevk edilmesini talep etti.

DEMİRCİOĞLU: İŞ ÇOK ARAÇ YOK

AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu ise, "İlgili madde komisyonda görüşülürken Ali Beyler oybirliği ile kararı almışlar. Fakat grup toplantısında bu karar değişmiş anlaşılan… Yelpazenin geniş olması yapılacak çok işin olmasındandır. Bağış ve hibe konusunda bakanlıklarımız ile ciddi görüşmelerimiz var. Bunlardan bir ikisi de ilçemize geldi. Ayda bir karar almanın zorluğu ortadayken, günümüz şartlarında bu araçlara çok ihtiyacımız varken, kısa zaman içinde söz konusu araçların belediye envanterinde kayıt altına alınmasını istiyoruz. Yok, markası ne, modeli ne? Bunlar hep vakit kaybı yaratacak talepler. CHP grubunun hizmet karşısında hep 'hayır' diyelim yaklaşımı var. Bizlerin de işini kolaylaştıracak bu araçlara en çok belediye personelimiz ve Menemen halkı sevinecektir" diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, "CHP yönetimi 22 yıldır Menemen'i yönetiyor. Keşke bir araç bıraksaydınız da bizler de iş yapsaydık. Biz hizmet etmek istiyoruz. Lütfen yardımcı olun" yorumunu yaptı.

AK Parti Meclis Üyesi Ferhat Uysal, "Menemenli vatandaşlarımız hizmet beklerken, biz burada siyasi grupların kararlarının kurbanı oluyoruz. Menemen halkı bunu hak etmiyor. Güvensiz bir dönemden geçip, güven ortamına ulaştık. Belediyenin güçlenmesi, hizmetin gelmesi siyasileri rahatsız ettiğini düşünüyorum. Menemen'e hizmet etmek için araca, ekipmana ihtiyacımız var. Hizmet gelecekse bence ortak olalım. Bu işin sonunda vicdanen hepimiz rahat uyuyalım" dedi.

Bağımsız Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Ne demişler, 'Karakolda doğru söyleyen, mahkemede şaşarmış! ' Komisyonda 'evet' mecliste 'ret. ' Diyecek hiçbir şey bulamıyorum size" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN: YAKLAŞIM ŞIK DEĞİL

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Arkadaşlar, hizmet noktasında acil araçlara ihtiyacımız var. 'Grup Başkan Vekillerini heyet olarak verelim' derseniz anlarım. 10 tane araç alınacaksa nerede kullanılacağını belirleriz. Ama bir 30 gün Menemen kaybetsin, şeklindeki yaklaşım şık değil. Bizim ciddi anlamda araçlara ihtiyacımız var. Şu an Ulukent'ten, Seyrek'ten, Maltepe'den ve daha pek çok mahallemizden şikayet alıyoruz. Bizim sinekle mücadele edecek araçlarımıza ihtiyacımız var. Zabıta Müdürümüzün neler yaşadığını gidin bir sorun. İlk meclis toplantımızda da sizlere açıkladım. Bir tane kırıcı delici aracımız var arkadaşlar. Menemen 697 kilometre metrekare alana sahip. Yani biz gittik Türkiye Belediyeler Birliğinden çok şükür ki bir araç aldık, geldik. Şantiyemize koyduk. Bir tane çöp kamyonumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan geldi. Önümüzdeki hafta yine hibe olarak hamarat aracı alıyoruz. Buralarda şartlı, şartsızdan kasıt, üzerinde diyor ki, 'Şartlı olarak veriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hibesidir' ibaresi yazacaktır. Şarttan kasıt budur. İstediğimiz araç yoksa, marka model değişebilir. Bir ay, bir ay ötelensin istiyorsunuz!

Sonuç itibariyle biz şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Biz Menemenimize kazandırdığımız araçların tamamıyla ilgili Menemen halkını da, siz değerli meclis üyelerimizi de bilgilendireceğiz. Araçlarımızı Cumhuriyet Meydanı'na çekerek, nereden geldiğini, kaç adet olduğunu ve alımı ile ilgili de ifade ederiz. Bunlar açık ve net. Menemen halkımızın hizmet konusunda vakit kaybetmemesi adına oylamaya geçiyorum" dedi.

Yapılan oylama sonucu belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı ve Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a yetki verilmesi, Millet İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık, oy çokluğuyla meclisten geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen, Aydın, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Menemen 30 Gün Daha Kaybetmesin - Son Dakika


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