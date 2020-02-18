Menemen Adliyesinde 3 boyutlu resim sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen Adliyesinde 3 boyutlu resim sergisi - Son Dakika

Menemen Adliyesinde 3 boyutlu resim sergisi

7 saat önce

Menemen Adliyesinde, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların ürettikleri 3 boyutlu resim sergisi açıldı.

Menemen Adliyesinde 3 boyutlu resim sergisi, System.String[]

Menemen Adliyesinde, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumların ürettikleri 3 boyutlu resim sergisi açıldı.


Menemen Adliyesindeki tamamı Türkiye'deki 20 cezaevinde üretilen ürünlerden oluşturulan sosyal market, halkın alışveriş yapmasına olanak sağlayarak piyasa değerinden daha düşük fiyatlardaki ürünler ile Menemenlilerin sıklıkla alışveriş yaptıkları nokta haline geldi.


İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki mahkumlarının el emekleri 3 boyutlu resim sergisi halkın beğenisine sunuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Daha önce açılışını yapmış olduğumuz ve adliyemizde satışı devam eden ayakkabı, gömlek, çini süsleme ürünlerinin yanı sıra bugün İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun El Sanatları Atölyelerinde mahkumların ürettikleri 3 boyutlu resim sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu atölyelerde mahkumlar hem el becerisi öğreniyorlar, hem de satışı yapılan ürünlerden para kazanıyorlar. Sergimiz 17-21 Şubat tarihleri arasında Menemen Adliyemizde sergileniyor olacak. Tüm vatandaşlarımızın ürünlerimizi gelip inceleyip, arzu ederlerse satın alıp evlerinin duvarlarına asmalarını bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:56 Kaynak: İHA
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