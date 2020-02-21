Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yolları yarın trafiğe açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yolları yarın trafiğe açılacak - Son Dakika

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yolları yarın trafiğe açılacak

6 saat önce

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akışının 22 Şubat saat 23.59'da başlaması kararlaştırılırken, bu kesimde asgari hız saatte 40, maksimum hız 120 kilometre olarak uygulanacak.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yolları yarın trafiğe açılacak, System.String[]

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akışının 22 Şubat saat 23.59'da başlaması kararlaştırılırken, bu kesimde asgari hız saatte 40, maksimum hız 120 kilometre olarak uygulanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının yarın saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Bu kesimde mecburi asgari hız, saatte 40 kilometre, maksimum hız 120 kilometre olacak.

Kavşaklarda araçlar duraksamayacak, park edemeyecek, geri dönüş yapamayacak ve geri gidemeyecek. Araçlar, zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (bankette) durabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseseler, kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alacak.

Söz konusu otoyol ve bağlantı yollarının yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: AA
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