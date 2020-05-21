Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı - Son Dakika

Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı

Menemen Asarlık Mahallesindeki futbol sahasında yenilenme çalışmaları başladı.

Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı, System.String[]

Menemen Asarlık Mahallesindeki futbol sahasında yenilenme çalışmaları başladı.


Menemen ziyareti esnasında Asarlık Mahallesinde bulunan spor tesislerini gezen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tesislerin yenilenmesi için elinden geleni yapacağını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan protokol ile spor tesislerinin yeniden yapılması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı. Korona virüsün etkisiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde Asarlık futbol sahasının yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışmalarına saha zemini değişimi ile başlandı. Çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla beraber tribündeki koltuk sayısını da 500'e çıkartarak daha fazla taraftarın maçlara katılım sağlaması amaçlanıyor. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel; Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkanı Adayı Durmaz Bayraktar ve AK Parti'li meclis üyeleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Menemen'e hizmet etmekten vazgeçmeyecekleri söylen Yüksel, "Menemen'e hizmet yolculuğumuz devam ediyor. Asarlık halkına verdiğimiz sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleşen proje ile Asarlık spor sahasının zemini yenilenecek, 284 metrekare soyunma odası, 500 kişilik tribün, saha ışıklandırması ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje bedeli 1 milyon 198 bin TL olup 90 gün içinde tesisler kullanıma hazır hale gelecek. Bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçen İzmir milletvekillerimize, özellikle Alpay Özalan vekilimize, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye Menemen halkı adına teşekkür ediyorum. Spor kompleksimiz Asarlıklı kardeşlerimize hayırlı olsun. Menemen'de kamu yatırımları hız kesmeden devam edecek. İlçe yönetimi olarak kamu yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

AK Parti, Asarlık, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü 17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi         
20:25
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 23:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]