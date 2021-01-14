Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı - Son Dakika

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

14.01.2021 15:05
Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı, System.String[]

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen Aydın Pehlivan, göreve başladı.

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen Aydın Pehlivan, göreve başladı.

Aydın Pehlivan, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek, kura öncesi İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'dan görevi devraldı.

Pehlivan'a görevinin ilk gününde, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ile partililer hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "AK Parti, yerel yönetimler ve belediyecilik konusunda sadece ulusal değil küresel ölçekte iddia sahibi bir partidir. Bizlerin amacı, almış olduğumuz bu bayrağı daha da yükseklere taşımak olacaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi, usule aykırı olduğu gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti. Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamış, kura çekimi 7 Ocak'taki meclis toplantısında da CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.

Doğan'ın başkanlığındaki ilk toplantıda mecliste yeterli çoğunluk sağlanamamış, ikincisinde ise kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kura sonucunda AK Parti'nin adayı Pehlivan, Başkan Vekili olarak belirlenmişti.

AK Parti, Menemen, İzmir, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı - Son Dakika


Son Dakika

929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz         
14:45
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek         
13:38
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor         
08:48
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı         
20:47
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 15:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei