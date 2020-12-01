Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi - Son Dakika

Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi

01.12.2020 17:23
Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi, System.String[]

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.

Menemen Belediye Meclisi, Aksoy'un görevden alınmasının ardından Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere toplandı.

Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki oylamada, CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Parti'li üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarıştı.

Oylama

Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda CHP'li üye Deniz Karakurt 17 oy alırken, AK Parti'li Aydın Pehlivan 14 oyda kaldı.

İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. CHP grubunun isteği üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

Seçimin son turunda da bir oy boş çıkınca, eşitlik bozulmadı ve kuraya geçildi.

Kura çekimi sonucu Başkan Vekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirildi.

Notlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar seçimi belediye binasında takip etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak, seçimin yapılacağı salonun küçük olması nedeniyle partilerin aldığı ortak kararla salon basına kapatıldı. Oylama, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı 20 Kasım'da gözaltına alınmış, Aksoy'un da aralarında yer aldığı 11 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, Karakurt, Menemen, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi - Son Dakika


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