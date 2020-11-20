Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (3) - Son Dakika

Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (3)
20.11.2020 11:27
HURDA FİRMALARININ SAHİPLERİ DE GÖZALTINDAAralarında partisi CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da olduğu 25 kişi, zimmet, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alındı.
HURDA FİRMALARININ SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA
Aralarında partisi CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da olduğu 25 kişi, zimmet, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, belediyenin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bazı hurda firmaları sahiplerinin de bulunduğu bildirildi. Belediyenin hurda alım satımı konusunda da bazı yolsuzlukların tespit edildiği öğrenilirken, toplanan deliller Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ahıhıdır Mahallesi Muhtarı Hızır Algür, "Sabah polisler geldiler. Çok kalabalıktı. Belediye binasından deliller toplayıp, gittiler. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.Davut CAN/İZMİR,
Son Dakika Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış