Menemen Belediye Başkanı Aksoy gözaltına alındı (3) - Son Dakika

HURDA FİRMALARININ SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Aralarında partisi CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da olduğu 25 kişi, zimmet, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, belediyenin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bazı hurda firmaları sahiplerinin de bulunduğu bildirildi. Belediyenin hurda alım satımı konusunda da bazı yolsuzlukların tespit edildiği öğrenilirken, toplanan deliller Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ahıhıdır Mahallesi Muhtarı Hızır Algür, "Sabah polisler geldiler. Çok kalabalıktı. Belediye binasından deliller toplayıp, gittiler. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.Davut CAN/İZMİR,