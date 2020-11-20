Menemen Belediye Başkanı Aksoy, gözaltına alındı (4) - Son Dakika

FİRMA, ÇİĞLİ İLÇESİNDEYMİŞ

İzmir'de, Menemen Belediyesi'ne düzenlenen ve CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil gözaltına alınan 25 kişi arasında, hurda firması sahibinin de olduğu öğrenilmişti. Firmanın, Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi'de faaliyet gösteren işletme olduğu ortaya çıktı. Firma sahibi Z.T.'nin de emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,