Menemen Belediye Başkanı ve 17 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

Menemen Belediye Başkanı ve 17 kişiye tutuklama talebi
23.11.2020 17:27
"Zimmet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 18 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.
"Zimmet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 18 kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. "Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy'un da olduğu 18 kişi ise Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İZMİR
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