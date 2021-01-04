Menemen Belediye Meclisi, başkan vekilliği kurası için toplanamadı - Son Dakika

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirilecek Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmayınca yapılamadı.

Belediye Meclis Salonu'nda bugün yapılması planlanan toplantıya, Meclis İkinci Başkan Vekili Nursel Katipoğlu dışındaki CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmadı.

Yoklamanın ardından toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı tespit edildi. Meclisi yöneten Katipoğlu, AK Parti ve MHP'li üyelerin tepkilerine karşın toplantının 7 Ocak'a bırakıldığını bildirdi.

AK Parti ve MHP'li çok sayıda partili de belediye binası önünde toplantının sonucunu beklerken iptal edildiğini öğrenince duruma tepki gösterdi.

AK Parti Menemen Belediye Başkan Vekili Adayı Aydın Pehlivan, "milletin takdirine ve hukukun üstünlüğüne vurulan gemle" karşı karşıya olduklarını söyledi.

Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin meclise katılmayarak yapılacak kura çekimini boykot seviyesine getirdiklerini aktaran Pehlivan, "Menemen halkının çok acil hizmete ihtiyacı var. İşçilerimiz belediyeden para alamıyorlar. Tamamlanması beklenen bir sürü yatırım söz konusu. Menemen halkının yatırım almasını engelleyen CHP ve İYİ Partili meclis üyelerini bu anlamda ivedi karar almamakla Menemen halkına ihanet ettiklerini düşünmekteyiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hukuktan kaçılmaz! CHP; Menemen'de ne yaparsa yapsın, yargı kararını uygulamak, şaibeleri ortadan kaldırmak noktasında sorumludur. Çatışma zemininden nemalanmaya çalışmanın kimseye faydası olmayacağı gibi; hiç kimsenin Menemen'e zaman kaybettirmeye de hakkı yoktur!" ifadelerini kullandı.

Dava süreci

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.