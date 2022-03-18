Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım

Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla Türkelli Arena'da gerçekleşecek olan etkinliğe yurdumuzun ünlü develeri katılacak.

Deve Gösterileri heyecanı, etkinliğe katılacak develerin dün düzenlediği kortejle başladı. Menemen Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, davullar ve zurnalar eşliğinde Halil Alkaya Pazar Yeri'ne kadar sürdü. Menemen halkının da coşkuyla katıldığı kortej, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Folklorik Deve Gösterisinin bu yıl da Menemen'de yapılacak olmasının önemine dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bir Yörük kültürü olan deve gösterileri, atalarımızdan bizlere miras kalan geleneklerimizdendir. Menemenimizin de önemli kültür miraslarından olan ve pandemi nedeniyle 1 yıl ara verdiğimiz deve gösterilerini, normalleşmenin ardından bu yıl tekrar düzenlemeye karar verdik. Deve güreşlerimiz, örf adetlerimizin yaşatılmasının yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor.Bu kapsamda doğasıyla ünlü Menemeninizde heyecanı ve coşkuyu yaşayacağımız '10'uncu Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi' etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, girişlerin ücretsiz olacağı etkinlikte halk oyunları ekibi de özel bir gösteriyle yer alacak.