Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım

18.03.2022 18:15
Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım

Ege Bölgesi'nin en köklü geleneklerinden biri olan Türkelli Folklorik Deve Gösterisi, bu yıl 20 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla Türkelli Arena'da gerçekleşecek olan etkinliğe yurdumuzun ünlü develeri katılacak.

Deve Gösterileri heyecanı, etkinliğe katılacak develerin dün düzenlediği kortejle başladı. Menemen Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, davullar ve zurnalar eşliğinde Halil Alkaya Pazar Yeri'ne kadar sürdü. Menemen halkının da coşkuyla katıldığı kortej, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Folklorik Deve Gösterisinin bu yıl da Menemen'de yapılacak olmasının önemine dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bir Yörük kültürü olan deve gösterileri, atalarımızdan bizlere miras kalan geleneklerimizdendir. Menemenimizin de önemli kültür miraslarından olan ve pandemi nedeniyle 1 yıl ara verdiğimiz deve gösterilerini, normalleşmenin ardından bu yıl tekrar düzenlemeye karar verdik. Deve güreşlerimiz, örf adetlerimizin yaşatılmasının yanı sıra ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor.Bu kapsamda doğasıyla ünlü Menemeninizde heyecanı ve coşkuyu yaşayacağımız '10'uncu Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi' etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, girişlerin ücretsiz olacağı etkinlikte halk oyunları ekibi de özel bir gösteriyle yer alacak.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Gönül sofrası Türkelli'de kuruldu Gönül sofrası Türkelli'de kuruldu Gönül sofrası Türkelli'de kuruldu Gönül sofrası Türkelli'de kuruldu Menemen Belediyesi Aşevinden her gün 10 bin kişilik sıcak yemek Menemen Belediyesi Aşevinden her gün 10 bin kişilik sıcak yemek

Menemen Belediyesi, Türkelli, Menemen, Pazar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım - Son Dakika


Son Dakika
19:03 İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan alacağı maaş dudak uçuklattı
18:50 Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine en sert tepki Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden geldi: Avucunu yalarsın
18:24 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklamalar! İlk mesajda Dursun Özbek'in fotoğrafı var
18:06 Basketbolda büyük zafer! Fenerbahçe, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale yükseldi
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'ye ateş püskürdü: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:59 Motosikletiyle anne ve küçük kızına çarpan 12 yaşındaki çocuk polislere böyle yalvardı: Babam beni öldürür, ceza yazma
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'yi hedef aldı: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:52 PSG ve Icardi anlaşmaya yakın! Galatasaray'a transferinin önünde yalnızca bir engel kaldı
17:46 Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı
17:14 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 19:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi için geri sayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement