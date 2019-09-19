Menemen Belediyesi kurumuş ağaçların yerine yenilerini dikti

Bazı medya organlarında çıkan haberler üzerine, geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Kemal Sönmez, Şehir Parkı'nda ağaç katliamı olmadığını, belli bir bölgede hastalıktan dolayı tamamen ya da bölgesel olarak kurumuş olan ağaçların kesildiğini belirtmişti. Aynı parsel üzerinde olan 30 kadar sağlıklı ağacın kesilmediğine, sadece hastalıklı ağaçların kesildiğine özellikle dikkat çeken Sönmez, kesilen 4 ağacın yerine 14 ağaç dikeceklerini de ayrıca vurgulamıştı.

Menemen Belediyesi tarafından bugün yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla Şehir Parkı'nda kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi. Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Kemal Sönmez, dikim işlemlerini yerinde izleyerek dikilen ağaçları teker teker kontrol etti. Sönmez, belediye olarak Menemen'in yeşil, bakımlı, düzenli bir şehir olmasını hedeflediklerini, sağlıklı olan hiçbir ağacı kesmelerinin söz konusu olmadığını anlattı.