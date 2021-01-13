Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku - Son Dakika
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Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku

13.01.2021 15:55
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne ait zeytinyağı fabrikasına, 2.5 milyon liralık borcu nedeniyle haciz geldi.

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne ait zeytinyağı fabrikasına, 2.5 milyon liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Belediye yetkililerinin talebi üzerine süre verilerek, haciz işlemi uygulanmadı.

Menemen Belediyesi'nin 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındıktan sonra tutuklandı. Ancak geçen Kasım ayında yapılan tutuklamanın ardından Menemen Belediyesi'nde başlayan tartışmalar bitmedi. Belediye başkanvekili seçimi için yapılması planlanan kura çekimi, dün gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'na CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca 3'ncü kez ertelendi. Bugün ise Menemen Belediyesi'nde haciz şoku yaşandı.

BELEDİYE'YE FAKTORİNG HACİZ BAŞLATTI

Factoring şirketine olan 2.5 milyonluk liralık borcu nedeniyle belediyeye ait zeytinyağı fabrikasına haciz geldi. Saat 12.30 sıralarında fabrikaya gelen icra memuru ve alacaklı avukatı, haciz işlemi başlattı. Bu sırada fabrikaya gelen belediye yetkilileri, uzlaşma için süre isteyerek haczin uygulanmamasını talep etti. Belediyeye, süre verilerek haciz işlemi durduruldu.

'ÖDEMELER SÖZ VERİLEN TARİHLERDE YAPILMADI'

Alacaklı şirketin avukatı Dilan Can Ateş, yaptığı yazılı açıklamada Menemen Belediyesi'ne daha önce 2 kere 2,5 milyon liralık borcu ödemeleri için ihtar çektiklerini anlatarak, şunları belirtti:

"Bu ihtarlara cevap olarak faktoring şirketine alacağı olan 2.5 milyonluk miktar ödeneceği belirtilmişti. Ancak belirtilen vade tarihinde ödemeler gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine tarafımızca icra takibi başlatıldı. İcra takibinin kesinleşmesi için gereken yasal süreler geçti. Belediye tarafından herhangi bir itiraz ya da ödeme yapılmadı. Mal bildirimi için 10 günlük ekstra süre verildi. Belediye mal beyanında bulundu. Dosyada, geçen salı günü haciz randevusu alınmıştı ancak öncesinde tarafımızca Belediye Başkanvekilleri Deniz hanım ve Mehmet bey ile görüşme gerçekleştirildi. Kendileri, şu an belediye seçimlerinin bir resmiyet kazanmadığını, tekrar seçim yapılacağı gerekçesiyle pazartesi randevu verdi. Pazartesi günü, tekrar iletişime geçtik ancak herhangi bir olumlu dönüş alamadık. Çünkü perşembe günü de seçimler yapılmamıştı. Bu belirsizlik sürecinin ne zaman sona ereceği de belli olmadığı için bugün haciz işlemi için geldik. Ancak görüşmeler sonrası süre verildi."

Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku
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Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen Belediyesi, Mart, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku - Son Dakika


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