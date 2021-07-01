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Menemen Belediyesi'nden Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi - Son Dakika

Menemen Belediyesi'nden Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi

01.07.2021 16:07
Menemen Belediyesi'nden Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi, System.String[]

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan "Eğitim Merkezimizde 7'den 70'e her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun, ayrıca unutulmaya yüz tutmuş değerlerimize yönelik kurslar düzenliyoruz.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan "Eğitim Merkezimizde 7'den 70'e her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun, ayrıca unutulmaya yüz tutmuş değerlerimize yönelik kurslar düzenliyoruz. Yeni dönemde coğrafi işaret almış Menemen çömleğini, unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örgü gibi değerlerimizi de gün yüzüne çıkaracağız" dedi.

Menemen Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları'nın 'Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi' Taşhan'da düzenlenen törenle açıldı. İki gün açık kalacak sergi açılışına, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler, vatandaşlar ve basın temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan sergi açılışında, Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek ve Trakya yöresi gösterilerini sundu.

Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan "Belediyemizin açmış olduğu mesleki kurslarda eğitim gören kursiyerlerimizin, aylardan beri yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmalar bugün burada sergileniyor. Sevgi ve el emeği ile düzenlenen bu sergide bulunmaktan çok memnunum. Kültürel değerlerimizi koruma, yaşatma ve geliştirme bilinci ile sosyal gelişimimize önayak olmaları büyük bir şans ve gururdur. Bir anlamda kurslarımız; halkımızı da bir araya getiriyor, kaynaşmalarını sağlıyor.

En önemli amaçlarımızdan biri de coğrafi işaret almış Menemen çömleğini, unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örgü gibi değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaktır. Bu meslekler, eski kültürümüzün birer birikimidir. İçlerinde çok şeyi saklamaktadırlar. Ama ne yazık ki; kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş, unutulan bu meslekler kimimizin belleğinde tatlı bir anı, kimimizin sadece ses duyum yoluyla duyulan bir sözcüktür. Bizlere düşen görev ise bu değerlerimize sahip çıkmaktır. Bu nedenle mesleki eğitim kurslarımızı çok önemsiyoruz" dedi.

BEZ BEBEKLERİN GELİRİ LÖSEV'E

Mesleki Eğitim Kurs Merkezi'nde 21 usta öğreticinin pandemi koşullarına rağmen açtıkları 20 kursta 965 kursiyere eğitim verdiğini dile getiren Başkan Vekili Pehlivan, "Yeni dönemin faaliyetlerine de hemen başlıyoruz. Yeni dönemde merkezimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyun atölyemizde yapılacak bez oyuncak bebek dikimini İş-Kur üzerinden alınan kursiyerlerimiz gerçekleştirecektir. Dikilen bebekleri de LÖSEV'e bağışlayacağız. Proje ile kanser hastalarımızın yüzünü güldürürken, kursiyerlerimiz de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Daha sağlıklı günlerde bu tür organizasyonlarımızı artıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Mesleki Eğitim Merkezimizin yılsonu sergisinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kurslara katılarak sertifikalarını alan bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde görevli usta kurs öğreticilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KURSİYERLERİ TEBRİK ETTİ

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yıl boyunca hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezdi.

Kursiyerlerin el emeklerini inceleyen Başkan Vekili Pehlivan, bu tür kursların meslek edinmek ve yeni beceri kazanmak isteyenler için fırsat olduğunu belirterek, kursların öğreticilerine ile kursiyerlerine teşekkür etti.

Yarın akşama kadar Taşhan'da Menemenlilerin beğenisine sunulacak olan sergimiz, 5-6 Temmuz tarihlerinde de Kent-2 Cumhuriyet Parkı'nda görücüye çıkacak.

Menemen Belediyesi, Mesleki Eğitim, Menemen, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Menemen Belediyesi'nden Emek ile İşlenmiş Hayaller Sergisi - Son Dakika


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