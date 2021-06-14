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Menemen Belediyesi Türk Kızılay'ının Yanında - Son Dakika

Menemen Belediyesi Türk Kızılay'ının Yanında

14.06.2021 13:02
Menemen Belediyesi Türk Kızılay'ının Yanında, System.String[]

Başkan Orun'un pandemi nedeniyle kan stoklarının azaldığına dikkat çektiği ziyarette konuşan Başkan Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak en kısa zamanda 'kan bağışı kampanyası' düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Orun'un pandemi nedeniyle kan stoklarının azaldığına dikkat çektiği ziyarette konuşan Başkan Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak en kısa zamanda 'kan bağışı kampanyası' düzenleyeceğiz" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Türk Kızılay'ının 153. Kuruluş yıl dönümünde Türk Kızılay Menemen Şube Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Şube Başkanı Serkan Orun, nisan ayında Menemen Belediyesi'nin destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları Kan Alma Birimi Merkezi için bir kez daha Başkan Aydın Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.

Pandemi nedeniyle kan stoklarında düşüş yaşandığını ifade eden Başkan Orun, "Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek için halkımızı kan bağış noktalarına davet ediyoruz" dedi.

GÜÇ BİRLİĞİ KARARI

Bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizen Başkan Aydın Pehlivan ise, belediye olarak Menemen Kızılay Şubesi ile birlikte önümüzdeki günlerde 'kan bağışı kampanyası' başlatacaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ının, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstlendiğini dile getiren Başkan Pehlivan, "Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılay'ının, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Pehlivan ve Başkan Orun 153. Yıl dönümü pastasını birlikte kesti.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Menemen Belediyesi Türk Kızılay'ının Yanında - Son Dakika


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