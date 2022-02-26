Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama

26.02.2022 14:00
Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye binasına yapılan bıçaklı baskınla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye binasına yapılan bıçaklı baskınla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., ve akrabası olduğu öğrenilen D.E., H.E. ile beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi. Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.'ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ve akrabaları gözaltına alındı

Hastanedeki tedavisinin ardından Ramazan E. ile akrabaları D.E. ve H.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, Ramazan E. ve D.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama

YORUMLAR
500
İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı İzmir'de belediye binasına zorla girmeye çalışırken yakalanan iki kişi tutuklandı Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu

Menemen Belediyesi, Polis Memuru, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Korkutucu iddia: Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı?
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesindeki bıçaklı baskınla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement