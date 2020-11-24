Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı

24.11.2020 16:09
Menemen Belediyesindeki

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile iki belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Diğer 20 zanlı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dün akşam başlayan duruşma bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Hakimlik, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, ikisi de tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y adli kontrol kararıyla serbest bırakılan isimler arasında, aynı partiden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olan T.F.Ç ise tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, İYİ Partili isimlere ilişkin yargılama sonucunun bekleneceğini, suçların sabit görülmesi halinde parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağını bildirdi.

Partinin İzmir'de 14 bine yakın üyesi ve 1500'e yakın yöneticisinin olduğu, her bir partilinin sosyal ve ticari hayatını denetleme imkan ve zorunluluklarının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, bir takım ticari alışverişlerle ilgili olup konu adli makamların incelemesi safhasındadır. Haklarında henüz kesinleşmiş bir ceza hükmü bulunmayan, halihazırda savcılık soruşturması aşamasında bulunan ve haklarında tedbir niteliğinde tutuklama kararı verilmiş olan bu mensuplarımız ile ilgili olarak yargı sürecinin adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde işletilmesini bekliyor, suçlarının sabit görülmesi halinde parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin derhal yapılacağını bildiriyoruz. Bu hadiseyi fırsat bilerek partimiz tüzel kişiliğine, partimizin üst düzey yöneticilerine karşı saldırıda bulunma cüreti gösterenlere ise yasaların öngördüğü tüm hukuki ve cezai işlemlerin başlatılacağını ve tüm bu kara propaganda manevralarının bertaraf edileceği kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Soruşturma

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 zanlıdan 4'ü serbest bırakılmış, diğer 23'ü ise dün Menemen Adliyesine sevk edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.

Serdar Aksoy, Menemen, İrtikap, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesindeki 'zimmet ve irtikap' iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı - Son Dakika


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