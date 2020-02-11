Menemen Belediyesinden çıkarılan işçiler çadır kurarak eyleme başladı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçe belediyesinde işlerinden çıkarılan bir grup işçi, meydanda çadır kurarak eyleme başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Emek Çadırı" adını verdikleri çadırı kurarak çevresine pankartlar astı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Habib Çakar, yerel seçimlerden bu yana Menemen Belediyesinde işten çıkarılanların sayısının 400'ü aştığını iddia ederek, gerekçe gösterilmeden iş akdi feshedilen arkadaşlarının büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Konuyla ilgili belediye ve CHP ilçe başkanlığı yetkilileriyle görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını, bunun üzerine seslerini duyurmak için ilçe meydanında nöbet tutmaya karar verdiklerini aktaran Çakar, "Bugün kurduğumuz çadırla eylemlerimize başlıyoruz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik çalışanı değiliz. İşimizi alnımızın teriyle yapan emekçileriz. Belediyede bankamatikçiler işlerine devam ederken bizim gibi alın teriyle işlerini yapan emekçilere baskı uygulanıyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını alamadığımız gibi bir de işimizden oluyoruz." dedi.

Meydanda toplanan arkadaşlarının farklı zamanlarda gruplar halinde işten çıkarıldığını, çoğunun maaş alacağının bulunduğunu, tazminatlarını da alamadıklarını savunan Çakar, "Menemen Belediyesi emekçilerine yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu tüm Menemen halkına duyurmak istiyoruz. Eylemimiz geceli gündüzlü, yılmadan, tükenmeden devam edecek. İşlerimizin ve hakkımızın eksiksiz geri verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılanlardan Sabri Şap da biri engelli 7 çocuğunun bulunduğunu, haziran ayında emekli olmayı beklerken geçen hafta işten çıkarıldığını belirtti.