Menemen Belediyesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık gömlek - Son Dakika

Menemen Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık gömlek üretimine başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle ihtiyaç duyulan tek kullanımlık gömlek sıkıntısı için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Menemen Devlet Hastanesi ile yapılan görüşmeler sonucunda belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerinin tek kullanımlık gömlekler üreteceği ve hastaneye teslim edeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu belirterek, "Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız. Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerimizle el ele verdik, tek kullanımlık gömlek üretimine başladık. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zor süreci hep birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.