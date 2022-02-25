Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu

25.02.2022 05:33

İzmir'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen kişi, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İzmir'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen kişi, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen R.E, 2 yakını ile belediye binasına girmek istedi.

Güvenlik görevlisi tarafından yapılan uyarılara rağmen demir korkuluklardan atlayıp içeri giren R.E, görevliler tarafından binadan bahçeye çıkarıldı. Bu sırada görevlilere bıçak çeken R.E'ye görevliler önce ikazda bulundu, ardından biber gazı sıktı. Diğer şüpheliler etkisiz hale gelirken R.E, bıçakla güvenlik görevlisi ve koruma polisine saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen R.E'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan R.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

R.E'nin yaklaşık 15 yıl önce belediyede bir süre çalıştıktan sonra işlediği suçtan hapis cezası aldığı ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Belediyeden açıklama

Menemen Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Menemen Belediyesine girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi." ifadesi kullanıldı.

Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İzmir'de Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı: O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı Son dakika haber: İzmir'de Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı: O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı Belediyeye zorla girmeye çalışan şüphelinin polis tarafından vurulduğu anlar kamerada Belediyeye zorla girmeye çalışan şüphelinin polis tarafından vurulduğu anlar kamerada

Menemen Belediyesi, Menemen, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 05:40:35. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement