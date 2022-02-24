Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu

24.02.2022 22:51
Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu

İZMİR'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı.

İZMİR'de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E. ile yanındaki 2 kişi, güvenlik görevlileri ve polisin uyarılarına bıçak çekerek karşılık verdi. Polisin biber gazıyla müdahalesine rağmen saldırmaya devam eden ve daha önceden çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürülen Ramazan E. baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan gözaltına alınırken yaralanan ramazan E. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYEDE ÇALIŞIRKEN SUÇ İŞLEYİP CEZAEVİNE GİRMİŞYapılan araştırmada Ramazan E.'nin önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalıştığı ve daha sonra işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Belediye binamıza girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi." denildi.


YORUMLAR
500
Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu Menemen Belediyesine zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu Başkent'te eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları: 'Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı' Başkent'te eşi tarafından öldürülen Gülsüm K.'nın komşuları: 'Çocuklarının günlük süt parasını kazanabilirse mutlu olan bir insandı'

Menemen Belediyesi, Devlet Hastanesi, Menemen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Ünlü Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi!
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesine zorla girmeye çalışırken polis tarafından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement