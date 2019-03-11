Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Arayı Açıyor

Menemen Belediyespor Arayı Açıyor

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanında 90+3'üncü dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 galip gelen lider Menemen Belediyespor, rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Menemen Belediyespor Arayı Açıyor, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanında 90+3'üncü dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 galip gelen lider Menemen Belediyespor, rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 

Sivas Belediyespor maçında puan kaybeden Tuzlaspor'un 4 puan önüne geçen sarı-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşen Fatih Karagümrük'ün de 3 puan önünde liderliğini korudu. Kalan 8 haftada avantajı eline geçiren Menemen Belediyespor'da teknik ekip ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. 

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Uzatmada attığımız gol belki de bize şampiyonluğu getirecek. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. İnanıyorum ki önümüzdeki maçlarda da kayıp yaşamayacağız. Hepimiz şampiyonluğa inandık. Takıma güvenim sonsuz. Seriyi sürdürüp mayısta ilçemize ve İzmir'e 1'inci Lig coşkusunu yaşatacağız" dedi. 

Menemen Belediyespor pazar günü sahasında Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Zonguldak, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
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